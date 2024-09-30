بالفيديو: رسائل نارية من قيادات إيرانية الى العدو الصهيوني !!

العالم - خاص العالم

دماء ستغلي إلى الأبد في مواجهة الظلم والجور؛ تأكيد صدر من الرئيس الايراني مسعود بزشكيان؛ خلال زيارة له إلى مكتب 'حزب الله' اللبناني في طهران للتعزية في استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

بزشكيان أشار إلى ان العالم شاهد كيف تنتهك امريكا والدول المناصرة للكيان الاسرائيلي، حقوق الانسان والكرامة الانسانية والقانون الدولي، وكيف يتم اطلاق صفة 'انصار الحقوق الانسانية' على الارهابيين والجناة، بينما يتم تسمية مناهضي الظلم وانصار المظلومين بـ 'الارهابيين'.

وفي سلسلة ردود الفعل الإيرانية على الجريمة النكراء؛ اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية 'ناصر كنعاني' ان ايران لا تطلق شعارات فقط وانما تتحرك بالوقت المناسب واظهرت انها تواجه المعتدين بحزم وان الكيان الاسرائيلي ومن يريد زعزعة الامن القومي الايراني سيتلقى الرد ولن تبقى مغامراته وافعاله دون حساب.

وخلال مؤتمر صحفي قال كنعاني "الكيان الصهيوني الغاصب وبأعماله الجبانة هذه لن يتمكن أبدا من تعويض هزيمته. الادارة الامريكية ايضا لن تكسب شيئا من كل هذه الجرائم، ولن تعوض إخفاقاتها الطويلة والمتتالية في المنطقة. مما لاشك فيه ايضا أن الدول الإسلامية لديها قدرة كبيرة على معاقبة الكيان الصهيوني، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يتمكن من منع الكيان الصهيوني في ظل الدور المدمر الذي تلعبه الولايات المتحدة".

بدوره وجه القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي؛ تحذيرا للجميع بترقب الرد على اغتيال سيد المقاومة قائلا "لينتظر الجميع رد فعل إيران ومحور المقاومة على اغتيال السيد حسن نصر الله؛ راية حزب الله لم تنكس يوماً، وبدماء كل شهيد ارتفعت الراية عالياً، وغداً سترتفع أكثر من اليوم. دماء السيد حسن نصرالله ستكون أقوى من السيد حسن نفسه وستقضي على الكيان الصهيوني وأسياده".

كذلك وجه رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف رسالة دعم إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري؛ مؤكدا خلالها ان الكيان الصهيوني الغاصب أظهر مرة أخرى من خلال الجريمة الوحشية طبيعته الإرهابية والإجرامية هو وحلفاؤه، وأثبت أنه لا يحترم حقوق الشعوب بأي شكل من الأشكال.