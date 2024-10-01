إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حارات عدة داخل البلدة القديمة في المدينة، إذ سمع أصوات إطلاق الرصاص الحي، والقنابل، ما أدى إلى اصابة شاب بالرصاص الحي، ومن ثم اعتقاله.

ووصف مدير الإسعاف والطوارئ أحمد جبريل إصابته بالخطيرة جدا، حيث منع الاحتلال تقديم العلاج له قبل اعتقاله.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة اسعاف وطواقم الهلال الأحمر خلال محاولتهم تقديم العلاج للمصاب عند منطقة باب الساحة داخل البلدة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت مواطنا لم تعرف هويته بعد.

كما اقتحم جيش الاحتلال أحياء رفيديا والمخفية، ومخيم العين غرب المدينة، واقتحم أحد المنازل بالمخيم وقام بتفتيشها واعتقلت الشاب رمضان شاهين.