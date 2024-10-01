الرئيس الإيراني يتوجه إلى قطر غداً الأربعاء

العالم - ايران

وكان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، قد ترأس في نيويورك اجتماع وزراء خارجية حوار التعاون الآسيوي.

وفي بداية هذا الاجتماع أشار وزير الخارجية إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في المنتدى، واعتبر الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الدول الأعضاء في طهران بمثابة نقطة تحول في تاريخ منتدى التعاون بين الدول الأعضاء.

كما اعتبر اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في المنتدى والذي من المقرر عقده يومي 30 ديسمبر و1 أكتوبر بالدوحة بدولة قطر، فرصة أخرى للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الثنائي من خلال الحوار في أعلى مستوى.

وفي هذا الاجتماع، أطلع ناصر المطيري الأمين العام الجديد لمنتدى حوار التعاون الآسيوي، الأعضاء على آخر أنشطة المنتدى والتحضيرات المتعلقة بالقمة في قطر.

بعد ذلك أعرب الوزراء والمسؤولون في الدول الأعضاء عن آرائهم حول المنتدى والتعاون المستقبلي فيه. وأعرب المتحدثون عن تقديرهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لرئاستها الناجحة والفعالة للمنتدى خلال العامين الماضيين والتطورات الإيجابية التي شهدتها هذه الفترة.

كما أطلع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خلال هذا الاجتماع الحضور على الخطط الموضوعة لاجتماع القمة في الدوحة. وتمت الموافقة على مشاريع وثائق اجتماع القمة من قبل الحضور.

يشار إلى أن منتدى حوار التعاون الآسيوي المعروف باسم ACD يتكون من 35 دولة آسيوية، ويعمل منذ أكثر من 20 عاماً على تعزيز الحوار الآسيوي بهدف تنفيذ مشاريع وبرامج التعاون المختلفة في المجالين الاقتصادي والثقافي.

ومنذ أكتوبر 2023 تولت إيران رئاسة هذا المجلس. ومن المقرر أن يعقد اجتماع رؤساء المنتدى بحضور رؤساء الدول الأعضاء ومن بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نهاية الأسبوع في العاصمة القطرية الدوحة. ومنتدى الأعمال وبعض الأنشطة الرياضية من بين برامج قطر على هامش القمة.