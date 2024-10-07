تصاعد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت قرب مطارها الدولي

العالم – خاص بالعالم

غارات جديدة وبشكل مكثف شنها الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي على عدة مناطق في الضاحية، استهدفت بعضها مكانا قريبا من مطار رفيق الحريري.

جنوبا.. تحدث الاعلام الإسرائيلي عن موجة واسعة من الهجمات استهدفت أكثر من ثلاثين قرية في جنوب لبنان.. حيث وسع الكيان الاسرائيلي دائرة استهدافاته، وكثف غاراته الحربية على بلدات الخيام والغسانية وبرج الشمالي وجويا، والرمادية وطيرفلسيه وجناتا، وكذلك بلدات معركة ومجدلزون والقليلة والجبين والقنطرة.

كما استهدف قصفه المدفعي قرى بسطرة وأطراف كفرشوبا وشبعا. فيما تحدثت مصادر لبنانية عن استهداف الطيران المسير الإسرائيلي لسيارة من نوع 'بيك أب' كان في داخلها مدنيون على طريق الخيام - إبل السقي ما أدى لإصابة من فيها. كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على عدة قرى وبلدات في قضاء صور جنوب البلاد وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

العدوان الإسرائيلي المستمر، أدى وفق وزارة الصحة اللبنانية إلى استشهاد اثنين وعشرين شخصا وإصابة مئة وأحد عشر آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على كامل الجغرافيا اللبنانية. توزعت وفق الوزارة.. إلى سبعة شهداء وخمسة واربعين جريحا في النبطية والجنوب؛ وخمسة عشر شهيدا وستة واربعين جريحا في محافظة جبل لبنان.

فيما أصيب ثمانية أشخاص في محافظة بعلبك الهرمل واثنا عشر آخرون في محافظة البقاع شرق البلاد. ما رفع من حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ عام إلى أكثر من ألفين وثمانين شهيدا وتسعة آلاف وثمانمئة وسبعين جريحا، وفق إحصائيات وزراة الصحة اللبنانية.

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