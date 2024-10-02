تفاصيل كمين العديسة.. هذا ما حصل عند الحدود اللبنانية

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى سقوط عشرات الجرحى وعن 14 قتيلا من جنود الإحتلال نتيجة الكمين بينهم ضباط من فرقه ايغوز وهي معلومات مستقاة من وسائل إعلام غربية وإسرائيلية بدات تكشف ما يعتّم عليه الإحتلال الاسرائيلي من خسائر مني بها في المواجهات التي خاضتها المقاومة أكان في منطقة ما يسمى بـ"تلة المحافر" في العديسة أو شرق بلدة مارون الراس المطلة على مستعمرة أفيفيم.

ولفت مراسلنا إلى تحدث بعض المعلومات من مستشفى زيف ومستشفى بلينسون وغيره في الداخل الفلسطيني المحتل أن الطوافات العسكرية كانت تنقل العديد من هؤلاء الجنود والضباط القتلى والجرحى إلى هذه المستشفيات.

ونوه مراسلنا إلى أنه سيكون هذا اليوم هو مقدمه واذا ما صح التعبير باكورة للمواجهات التي يمكن ان تقدم فيها المقاومة أروع الملاحم إسنادا ودعما للشعب الفلسطيني في غزة، ودفاعا عن الجنوب وعن لبنان وردا على الاعتداءات التي تطال لبنان.

وكانت قد نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر إسرائيلية قولها إن 14 جندياً قتلوا وأصيب 20 آخرون باشتباكات وقعت اليوم الأربعاء في جنوب لبنان.

وجاء الحديث عن مقتل الجنود بعد إعلان المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله)، فجر اليوم، باشتباك مجاهديها مع قوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة «العديسة» في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوبي لبنان

وأصدر جيش الاحتلال بيانا، تحت بند سُمح بالنشر، أكد مقتل الرائد “ايتان اوستر”، وهو قائد في وحدة "إيغوز" التابعة لفرقة الكوماندوز في معارك لبنان.

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