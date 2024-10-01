شاهد.. إحتفالات شعبية حاشدة تعم إيران إبتهاجا بالرد على كيان الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

وعمت الفرحة والابتهاج نفوس الشعب الإيراني بعد أن قامت الجمهورية الإسلامية بتلقين الكيان الصهيوني درسا لن ينساه على جرائمه في إيران ولبنان وفلسطين المحتلة وسوريا.

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وكانت قد أعلنت مصادر في حرس الثورة الإسلامية في إيران، بدء الهجوم الصاروخي الإيراني على كيان الاحتلال الإسرائيلي وأكدت مصادر انطلاق 400 صاروخ من الأجواء الإيرانية.

واكتظت وسائل التواصل بفيديوهات من مختلف مدن إيران تظهر انطلاق حشود من الصواريخ باتجاه الحدود الغربية للبلاد.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي دق أجراس الإنذار في كافة أنحاء الأراضي المحتلة.

وأكد حرس الثورة الإسلامية في إيران في بيان: رداً على استشهاد إسماعيل هنية والسيدحسن نصرالله والشهيد نيلفوروشان، استهدفنا قلب الأراضي المحتلة.

وأضاف بيان الحرس الثورة: إذا رد الكيان الصهيوني على العملية الإيرانية فإنه سيواجه هجمات عنيفة.

وأكد أن : الهجوم على "إسرائيل" جار بدعم من الجيش ووزارة الدفاع... وقد تمت الموافقة على هذه العملية من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...