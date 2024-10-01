هكذا تم إتخاذ القرار الإيراني بالرد وضرب الكيان الإسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

ولفت أفقهي إلى تكرر وعود قادة الجيش والحرس الثوري الإيراني واخيرا بعد أن صوّت المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني وابلغت رئاسة أركان القوات المسلحة الايرانية.

ونوه أفقهي إلى أنه في أول بيان للحرس الثوري كلف الحرس الثوري والقوة الجو فضائية بإطلاق هذه الصواريخ الفرط الصوتية، وهذه الدفعة الثانية الآن سيعلن عنها الحرس الثوري في البيان الثاني وهذا ما وعد به في الحقيقة الجيش الايراني والحرس الثوري والجمهورية الاسلامية في دعم محور المقاومة بالذات، وكذلك انتقاما للتجاسر وللمغامرة الحمقاء التي قام بها نتنياهو في الاعتداء على اراضينا وسيادته واغتيال ضيفنا في دارنا.

وكانت قد أعلنت مصادر في حرس الثورة الإسلامية في إيران، بدء الهجوم الصاروخي الإيراني على كيان الاحتلال الإسرائيلي وأكدت مصادر انطلاق 400 صاروخ من الأجواء الإيرانية.

واكتظت وسائل التواصل بفيديوهات من مختلف مدن إيران تظهر انطلاق حشود من الصواريخ باتجاه الحدود الغربية للبلاد.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي دق أجراس الإنذار في كافة أنحاء الأراضي المحتلة.

وأكد حرس الثورة الإسلامية في إيران في بيان: رداً على استشهاد إسماعيل هنية والسيدحسن نصرالله والشهيد نيلفوروشان، استهدفنا قلب الأراضي المحتلة.

وأضاف بيان الحرس الثورة: إذا رد الكيان الصهيوني على العملية الإيرانية فإنه سيواجه هجمات عنيفة.

وأكد أن : الهجوم على "إسرائيل" جار بدعم من الجيش ووزارة الدفاع... وقد تمت الموافقة على هذه العملية من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...