استهداف مقر فضائية الصراط الدينية في بیروت

العالم - لبنان

وعلقت حركة الجهاد الإسلامي على العدوان وقالت: استهداف العدو لمقر فضائية الصراط الدينية الثقافية يكشف خوفه من الحقيقة التي تظهر همجيته

وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الموجودين في هذا المبنى ومبان أخرى بالضاحية الجنوبية لبيروت الإخلاء قبل ساعة من قصفها بزعم أنها “مواقع إنتاج وسائل قتالية لحزب الله أو ضمن بنيته التحتية”.

ولم ترد على الفور أية أنباء بشأن سقوط ضحايا من عدمه جراء قصف مبنى هذه القناة.

ومساء الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إقامة منطقة عسكرية مغلقة في 3 مستوطنات على الحدود مع لبنان هي: المطلة ومسغاف عام وكفار غلعادي، على وقع تقارير عن استعداده لتنفيذ اجتياح بري داخل الأراضي اللبنانية.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ ما أسفر إجمالا حتى صباح الثلاثاء عما لا يقل عن 1912 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و8 آلاف و954 جريحا، حسب إفادات رسمية.