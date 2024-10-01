حزب الله لبنان يبلغ فصائل عراقية عدم حاجته لمقاتلين على الأرض

العالم _ لبنان

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن فجر اليوم الثلاثاء، بدء شنّ "عملية برية محدودة وموضعية ومحدّدة الهدف" في جنوب لبنان، ضد ما قال إنها أهداف تابعة لحزب الله، في عدوان جديد يضرب فيه كل مساعي التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والتحذيرات العربية والدولية من مخاطر الشروع بهذه العملية.

وقال القيادي البارز في "كتائب سيد الشهداء" العراقية عباس الزيدي ، إن المعلومات المتوفرة حالياً، عدم صدق مزاعم الاحتلال التوغل برياً في لبنان، ونرى أن ما قام به عملية جس نبض ليس إلا، لافتاً إلى أن القرار العراقي في هذا الشأن واضح، في حال شنت إسرائيل عمليات برية واسعة على لبنان، سنكون خلال ساعات في خطوط المواجهة والصد، لكن حزب الله اللبناني، أكد لنا قدرته العسكرية وعدم حاجته لجهد بشري قتالي على خط التماس مع العدو، وأن لديه عشرات الآلاف من المقاتلين. وكشف عن أن "هيئة تنسيقية المقاومة في العراق اتخذت قرارات مهمة تتعلق بلبنان، من غير المناسب الإعلان عنها حالياً، ونحن نؤكد أن عملية المساندة بالصواريخ والمسيّرات سوف تستمر، حتى يتوقف العدوان على لبنان وغزة".

بدوره، قال الشيخ علي الفتلاوي، القيادي في حركة "أنصار الله الأوفياء"، إحدى الفصائل الرئيسة في فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق"، إن "قيادة حزب الله اللبناني أبلغتهم أنهم ليسوا بحاجة إلى مقاتلين في الوقت الحالي، وشرح لنا الأخوة في الحزب القدرة القتالية والعسكرية الكبيرة لمواجهة أي توغل بري إسرائيلي، ويوم أمس خاض الحزب مواجهة مع جيش الاحتلال على الحدود". وأضاف: "الجهوزية كاملة وننتظر إشارة من الحزب وسنكون سريعاً جداً في لبنان، مع الترسانة العسكرية للفصائل".