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قائد الثورة الإسلامية يهنىء باستشهاد اللواء نيلفروشان

قائد الثورة الإسلامية يهنىء باستشهاد اللواء نيلفروشان
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

هنأ قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيدعلي خامنئي، في رسالة، باستشهاد اللواء عباس نيلفروشان، خلال العدوان الصهيوني على ضاحية بيروت.

العالمإيران

النص الكامل لرسالة قائد الثورة الإسلامية هو كما يلي.

بسم الله الرحمن الرحيم

التحق القائد الباسل والمفكّر، اللواء عبّاس نيلفروشان، رحمة الله عليه، بالباري عزّ وجلّ؛ جرّاء هجمات الكيان الصهيوني الخبيث على ضاحية بيروت.

سلام الله وأوليائه ورحمتهم على هذا المجاهد في سبيل الله.

إنّ الشهادة في سبيل الله لشرفٌ عظيمٌ بالنسبة له، إذ قضى عمرًا في الجهاد من أجل أن ترفرف راية الإسلام عاليًا.

إنّني أتقدّم بالتبريك والعزاء إلى العائلة الكريمة لهذا الشهيد العزيز وزملائه المكرّمين، سائلًا الفضل الإلهي لهم جميعًا.

السيّد علي الخامنئي

1 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2024

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