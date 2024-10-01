قائد الثورة الإسلامية يهنىء باستشهاد اللواء نيلفروشان

العالم – إيران

النص الكامل لرسالة قائد الثورة الإسلامية هو كما يلي.

بسم الله الرحمن الرحيم

التحق القائد الباسل والمفكّر، اللواء عبّاس نيلفروشان، رحمة الله عليه، بالباري عزّ وجلّ؛ جرّاء هجمات الكيان الصهيوني الخبيث على ضاحية بيروت.

سلام الله وأوليائه ورحمتهم على هذا المجاهد في سبيل الله.

إنّ الشهادة في سبيل الله لشرفٌ عظيمٌ بالنسبة له، إذ قضى عمرًا في الجهاد من أجل أن ترفرف راية الإسلام عاليًا.

إنّني أتقدّم بالتبريك والعزاء إلى العائلة الكريمة لهذا الشهيد العزيز وزملائه المكرّمين، سائلًا الفضل الإلهي لهم جميعًا.

السيّد علي الخامنئي

1 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2024

