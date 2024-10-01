شاهد.. منذ قرابة العالم وشبح الموت لا يفارق غزة

العالم - خاص بالعالم

ويواصل جيش الاحتلال ضرب التجمعات السكنية ومناطق ايواء النازحين بالاضافة الى استهداف البنية التحتية بشكل مباشر، وتركزت غارات الاحتلال الاخيرة على مخيم النصيرات وسط القطاع، بالاضافة الى خان يونس ورفح في الجنوب.



منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف حذرت من أوضاع متردية للغاية يعيشها الأطفال في قطاع غزة. واضافت أن الاطفال لم يعودوا إلى المدارس ويترتب عليهم المساهمة في تأمين معيشة عائلاتهم. واضافت المنظمة أن الاطفال باتوا متأثرين جدا بالعنف وقوة القصف وانعدام الاستقرار الذي يعيشونه منذ عام.

وتقدر اليونيسف عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم نتيجة الحرب اي الايتام بما يقارب الـ19 ألفا. ووصفت وضع المدارس في غزة بالكارثي حيث دمرت المباني بنسبة 85 في المئة.



أما المقاومة الفلسطينية فواصلت تصديها لجيش الاحتلال حيث اعلنت كتائب القسام استهدافها لدبابة اسرائيلية وجرافتين عسكريتين شرق منطقة الفخاري في مدينة خانيونس، فيما قام مقاتلوها بتفجير حقل ألغام معد مسبقا في قوة هندسية لجيش الاحتلال وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في المنطقة نفسها. هذا وبثت سرايا القدس مشاهد من استهداف جنود الاحتلال بقذائف الهاون وصواريخ 107 على إمتداد محور نتساريم، ومناطق تموضعه ايضا في موقع أبو عريبان بمحيط المستشفى التركي.