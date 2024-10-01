ما الاهداف التي أصابتها الصواريخ الإيرانية في كيان الاحتلال؟

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وأضاف، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفذت عملية صاروخية واسعة النطاق استهدفت فيها مواقع عسكرية واستخباراتية في كيان الاحتلالحيث جاءت كرد انتقامي على الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وخاصة الأطفال والنساء، وكذلك تكريمًا للشهيد إسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله، بالإضافة إلى العميد نيل فروشان.

وأكد العميد قريشي أن الصواريخ الإيرانية تمكنت من اختراق الدفاعات الإسرائيلية المتعددة الطبقات، والوصول إلى أهدافها بنجاح، حيث طالت حظائر الطائرات التي اهدتها اميركا للكيان الاسرائيلي، مشيرا إلى أن هذه العملية قد لاقت ترحيبًا واسعًا من قبل الشعوب في لبنان وفلسطين وإيران، وأثارت فرحة بين الأحرار في العالم.

وشدد العميد قريشي جهوزية القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك قوات التعبئة وحرس الثورة الإسلامية والجيش، للرد على أي تحركات عدائية من قبل كيان الاحتلال . كما أن جبهة المقاومة في اليمن والعراق وفلسطين على استعداد للرد على أي اعتداءات جديدة.

وقال العميد قريشي إن هذه العملية تمثل جزءًا صغيرًا من القدرات الصاروخية للجمهورية الإسلامية في إيران، وأن حرس الثورة الإسلامية على استعداد لتوجيه ضربات أقوى ضد كيان الاحتلال في المستقبل.