أبو عبيدة يشيد بالرد الإيراني على الكيان الصهيوني

العالم - فلسطين

وأضاف أبو عبيدة في تغريدة عبر حسابه على "تلغرام": "هذه دعوة لكل أحرار الأمة بأن يجعلوا لهم سهماً في تحرير فلسطين".

وأردف "نبارك الردّ الإيراني الذي طال كامل جغرافيا فلسطين المحتلة ووجه ضربةً قويةً للاحتلال المجرم الذي ظن أن عربدته في المنطقة وعدوانه على شعوبها يمكن أن يمر دون عقاب".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، البدء بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة

وقال الحرس الثوري، إن "العملية التي نفذناها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش".

وتابع: "ردا على إغتيال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد اللواء عباس نيلفوروشان، استهدفنا قلب الأراضي المحتلة".

وأردف: "إذا رد النظام الصهيوني على العملية فإنه سيواجه هجمات عنيفة".