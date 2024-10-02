عراقجي: نفذنا عمليتنا وفقا للمادة 51 لميثاق الامم المتحدة وحق الدفاع المشروع

العالم - ايران

واشار عراقجي الى اكثر من شهرين من ضبط النفس من قبل ايران عقب الهجوم الارهابي للكيان الصهيوني وقتله الشهيد اسماعيل عنية في طهران واستمرار هذا الكيان اثارة الحرب في غزة وتوسيعها الى لبنان قائلا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قد استفادت فقط من حقها القانوني للدفاع المشروع وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة وضربت القواعد العسكرية والامنية للكيان الصهيوني فحسب.

واكد ان العملية قد انتهت لكن ان كان الكيان الصهيوني بصدد اجراء انتقامي فان ردنا سيكون اكثر حدة. ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست بصدد تكثيف التصعيد والحرب رغم انها لا تخشى الحرب.

وطالب مرة اخرى جميع الدول ببذل الجهود لاقرار وقف اطلاق النار والحد من هجمات الكيان الصهيوني والتصعيد في المنطقة لا سيما بلبنان وغزة.