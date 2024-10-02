اللواء سلامي: إطلاق 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة

العالم - ايران

و تم نشر لحظة إعلان بدء عملية" الوعد الصادق 2" من قبل القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي.

وحضر هذه العملية مجموعة من كبار مسؤولي الحرس الثوري، بينهم العميد علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري، وحجة الإسلام حاجي صادقي ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري، والعميد مجيد خادمي رئيس جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري.

ومن أجل بدء العملية، توجه اللواء سلامي إلى قائد قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري العميد حاجي زاده، بالقول، بإذن الله تعالى انتقاما لدماء الشهيد المجاهد إسماعيل هنية في طهران وانتهاك السيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، كذلك شرور هذا الكيان الصهيوني المجرم الأخيرة في التسبب باستشهاد القادة وأيضا القائد العظيم لحزب الله السيد حسن نصر الله والقائد الشهيد في الحرس الثوري العميد عباس نيلفروشان وأيضا انتقاما لدماء أطفال غزة المظلومين وأيضا المقاومين والمظلومين في لبنان، ابدأ عملية الوعد الصادق 2 باسم "يا رسول الله، يا رسول الله يا رسول الله". توكل على الله، موفقون.

كما أعلن القائد العام لقوات الحرس الثوري، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إطلاق 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة.