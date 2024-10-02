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فيديوغرافيك..

في 10 دقائق.. صواريخ ايرانية تعبر فوق البوارج الامريكية

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

كتبت صواريخ ايران الفرط صوتية التاريخ خلال وصولها في 10 دقائق الی أهدافها في الاراضي المحتلة، عابرة من فوق البوارج الاميركية الحارسة لأمن كيان الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - فيديو غرافيك

واغرقت سماء الاحتلال بالصواريخ؛ آلاف الكيلومترات قطعتها صواريخ الفرط صوتية من داخل ايران الی عمق الاراضي المحتلة. مئات الصواريخ الفرط صوتية مرت بسرعة البرق الی عمق الكيان لتعلن انتصاراً جديداً؛ انتصار المقاومة علی الاسرائيلي وتجسيد وحدة الساحات في أبهی صوره وتعميق ايران في اذهان اعدائها.

حرس الثورة يعلن ان الضربة تمت بدفعات من صاروخ فتاح وهو الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت وهو أحد الانجازات الاستراتيجية لقوة الجوفضائية للحرس الثوري.

هي ضربة استقبلتها غزة وفلسطين بالتكبير والتهليل، الصواريخ مرت من فوقها اضاءت سماءها واخبرت أهلها: انتم لستم وحدكم. ومرت ايضاً من فوق البوارج الاميركية المنتشرة في المنطقة ومن فوق الدفاعات الاسرائيلية والامريكية والغربية وتلك الحليفة المتطوعة، تحدت تكنولوجيتها وأثبتت قدرتها علی قلب المعادلات.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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