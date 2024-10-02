إيران تكشف عن تقنية ذكية تحدث ثورة طبية بمجال علاج العقم

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وشاركت الجمهورية الإسلامية الايرانية في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العماني عبر شركات خاصة للسياحة والعلاج تعمل في مجالات مختلفة خاصة في مجال علاج العقم.

وألقى ممثل إيران علي بزازي كلمة في المؤتمر مشيرا الى انجازات بلاده الطبية.

كما كشف عن إنجاز مهم وهو أداة ذكاء إصطناعي متقدمة تُحدث ثورة عاطفيا لعملية علاج العقم بتبرع البویضات. إذ تتيح أداة الذكاء الإصطناعي المبتكرة للآباء التنبؤ بدقة بملامح وجه طفلهم المستقبلي، وبالتالي إيجاد إتصال عاطفي بين الوالدين وطفلهم المستقبلي.

وشرح الدكتور بزازي الأداة قائلا: "تخيل أنك تنظر إلى طفلك وإبتسامته وهي إنعكاس لإبتسامتك، وضحكته هي صدى لسعادتك". بعد تدريبه بعناية على البيانات الشاملة، يقوم هذا الذكاء الإصطناعي بتحليل خصائص الوالدين والمتبرعة بالبويضات للكشف عن أوجه التشابه الجسدية المحتملة مع الطفل. لكن هذه الأداة لا تقتصر على مظهر الطفل فحسب، بل تخلق أيضًا رابطًا عاطفيًا يجعل الآباء يشعرون بأنهم أقرب إلى طفلهم المستقبلي.

وأشار بزازي إلى أهمية هذه الأداة بالنسبة للوالدين، وقال إنها تساعد الوالدين على إتخاذ قرارات جيدة والتقدم بثقة أكبر على طريق الأبوة. وأكد أيضًا أن TebMedTourism لديها فهم عميق لهذه الرحلة العاطفية وتحاول بناء جسر بين الأحلام والواقع للآباء بإستخدام أداة الذكاء الإصطناعي. ولا تساعد هذه الخدمة الجديدة الآباء على تصور طفلهم المستقبلي فحسب، بل تغرس أيضًا المزيد من الثقة والإثارة في هذه العملية.

بالإضافة إلى ذلك، في جزء آخر من كلمته، ذكر بزازي إنجازات شركة TebMedTourism وأعلن أن الشركة ساعدت أكثر من 1000 زوج من أكثر من 65 دولة على الإنجاب. وتأكد على الإيجابيات التي تتمتع بها إيران في علاج العقم، بما في ذلك التكلفة المناسبة وحزم العلاج الكاملة،

وأعلن بزازي عن إستعداد فريق طب مد تورزیم للتعاون مع المستشفيات والمراكز الصحي في عمان حتى يتمكنوا من تقديم خدمات علاج العقم بنسبة نجاح عالية للأحباء الذين يعيشون في هذا البلد.

وفي اليوم الأخير من فعاليات المعرض، تمت مناقشة مجالات التعاون المشترك في مجال الصحة والعلاج بين أعضاء الشركة الايرانية وشركات الدول الأخرى.

واختتم المعرض مساء يوم 25 سبتمبر.