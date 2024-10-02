الرئيس الايراني:زعزعة أمن المنطقة ليس في صالح أوروبا وامريكا

العالم- قطر

واضاف الرئيس الايراني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع امير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد ال ثاني": نحن لا نتطلع للحرب ولكن نتطلع للسلام والهدوء ولكن سنرد بشكل أقوى وأشد إذا قام الكيان الصهيوني بالرد علينا.

وتابع بزشكيان: طلبوا منا التريث في الرد على اغتيال الشهيد اسماعيل هنية في طهران لإعطاء فرصة لمفاوضات وقف اطلاق النار في غزة لكن الكيان الصهيوني اغتال ضيفنا في طهران وطلبت منا الدول ضبط النفس وصبرنا لكن الاحتلال اصبح اكثر صلافة.

واكد الرئيس بزشكيان ان زعزعة الأمن في المنطقة لا تصب في مصلحة الأوربيين والولايات المتحدة وما يقوم به الكيان الصهيوني هو توسيع لدائرة العنف، مطالبا اميركا والدول الاوروبية الحد من الجرائم الصهيونية.

من جانبه قال أمير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد ال ثاني" ان زيارة الرئيس الإيراني لقطر تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

واضاف : تناولنا الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها منطقتنا والمتمثلة بالعدوان على غزة والأقصى والعدوان المستمر على لبنان ما زال مستمرا ويضع المنطقة برمتها على حافة الهاوية.

وبين ان التصعيد الأخير على لبنان هو ما حذرنا منه منذ بداية العدوان على غزة، مؤكدا مواصلة المساعي والجهود لوقف الحرب في غزة، داعيا المجتمع الدولي لإلزام الكيان الإسرائيلي بإيقاف عدوانها على غزة.