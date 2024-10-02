تفجيران وإطلاق نار..هجومان على سفارتي الاحتلال بالدنمارك والسويد

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وأكد الناطق باسم الشرطة ياكوب هانسن، أن أحدا لم يصب في الانفجارين اللذين وقعا ليلا "مباشرة قرب" مقر السفارة الإسرائيلية.

وأفادت الشرطة في وقت سابق على منصة "إكس" بأنه "لم يصب أحد.. ونجري تحقيقا أوليا في الموقع".

وذكر هانسن أنه "ما زال من المبكر جدا تحديد ما إن كان هناك رابط" بين الانفجارين والسفارة الإسرائيلية.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الدنمارك ديفيد أكوف على منصة "إكس"، إنه يشعر "بالصدمة حيال الحادثة المروعة قرب السفارة قبل بضع ساعات".

والسفارة الإسرائيلية واحدة من عدة بعثات دبلوماسية أجنبية تشمل تلك التابعة لإيران وتايلاند وتركيا ورومانيا، تقع في ضاحية هيليروب شمال العاصمة الدنماركية.

يأتي الانفجاران بعد ان أطلقت إيران وابلا من الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانب آخر، تعرضت سفارة الكيان الإسرائيلي في ستوكهولم أمس الثلاثاء لإطلاق نار لم يوقع إصابات وفُتح تحقيق في الحادث، على ما أفادت الشرطة السويدية الأربعاء.

وسمع إطلاق نار الثلاثاء في شارع قريب من السفارة في وسط ستوكهولم على ما أوضح المصدر نفسه.

وقالت الملحقة الإعلامية في شرطة ستوكهولم ريبيكا لاندبرغ "سجلنا آثارا تشير إلى تعرض سفارة إسرائيل لإطلاق نار لكننا لا نريد الكشف عن مزيد من التفاصيل لأن التحقيق متواصل".

وأشارت الشرطة في بيان إلى وجود آثار على المبنى.