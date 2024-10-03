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شاهد.. استهداف كتائب القسام لجنود وآليات العدوّ المتوغلة شرق مدينة رفح 

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

نشر الإعلام الحربي في كتائب القسام مشاهد استهداف جنود وآليات العدوّ المتوغلة في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزّة.

العالم - فلسطين

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