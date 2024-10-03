عملية الوعد الصادق 2: انهيار الدفاعات الإسرائيلية في أكبر هجوم على الكيان

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وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، ليأتي الوعد الصادق يبدد أوهامهم ويغرق الأراضي المحتلة في أكبر هجوم على الكيان منذ تأسيسه. فجأة دون سابق تقدير ووسط وهم بأن مقلاع داوود وقبة حديد قادرة على توفير مظلة لما يسمى تل أبيب ومدن الداخل المحتل.

تنهمر صواريخ إيران في مواقع حساسة في قلب الكيان، ملايين المستوطنين يهرعون للملاجئ وتفشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية والأمريكية في الصد، ويقر العدو صاغرا بالاعتراف. آلاف مقاطع الفيديو هذه المرة تخطت حاجز الرقابة العسكرية الإسرائيلية.

أما عن دلالات الهجوم فبشهادة المصطّفين دائما لصف العدو، تجمع صحيفتا الغارديان والتليغراف أن صواريخ إيران نجحت في هزيمة أحد أقوى أنظمة الدفاع الجوي في العالم وأن الصواريخ نجحت في اختراق طبقات متعددة من أنظمة الصواريخ أرض جو الموجودة لدى الدفاع الإسرائيلي.

وهي أنظمة تكشف مصادر عسكرية داخل الكيان أن صاروخ "حيتس" المخصص لاعتراض الصواريخ في الفضاء يكلف عادة 3.5 مليون دولار، أما صواريخ "مقلاع داوود" الاعتراضية فتكلف مليون دولار. وهو ما يعني أن صواريخ ايران كلفت الخزينة الاسرائيلية مئات الملايين من الدولارات ذهبت هباء منثورا لأنظمة دفاعية فشلت في التصدي لهذه الصواريخ، يضاف لها الخسائر التي ألحقها القصف في القواعد العسكرية الاسرائيلية نفاتيم وحتساريم وتل نوف ومواقع أنظمة الدفاع و مواقع شديدة الحساسية .

دلالات أخرى حملها الهجوم حول قدرات إيران وقوتها الجو فضائية وتفوقها في التضليل الاستخباراتي وقدرة صواريخها البالستية الفرط صوتية على قلب الموازين وهو ما أظهرته عملية الوعد الصادق 2 وماخفي كان أعظم.