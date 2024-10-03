تخت روانجي يدعو مجلس الأمن لوضع عقوبات شديدة على الاحتلال

العالم – إيران

وحول العملية الصاروخية الإيرانية الاخيرة ضد الكيان الإسرائيل قال تخت روانجي لوكالة "إرنا": إننا أبلغنا مجلس الأمن الدولي في كل مرة اعتدى فيها الكيان الصهيوني على مصالحنا وسيادتنا.

وأضاف: عندما تعرضت سفارتنا في دمشق لهجوم، أبلغنا مجلس الأمن بذلك ولم يتخذ إجراء، وعندما استشهد إسماعيل هنية في طهران أبلغنا مجلس الأمن بذلك ولم يتخذ أجراء، والسبب واضح.

وأكد أن الدعم الأميركي وبعض الدول الإوروبية للكيان الصهيوني يمنع مجلس الأمن من الوفاء بمسؤوليته تجاه السلام والأمن الدوليين.

وفي معرض إشارته إلى العملية الصاروخية الإيرانية الأخيرة قال تخت روانجي: إننا أعلنا بأنها قد انتهت في هذه المرحلة، وإن أرادوا القيام بمغامرات جديدة، فإنهم سيواجهون قطعا برد شديد، وأطلعنا الأطراف الأخرى بهذا الموضوع بصورة رسمية وعن طريق القنوات الدبلوماسية.