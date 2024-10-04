الإحتلال يقصف مستشفى مرجعيون جنوب لبنان ويقتل مسعفين

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن بعض المستشفيات في مرجعيون وبنت جبيل الحكومي وصلاح غندور ومستشفى ميس الحكومي قد تم إخلاؤها وأصبحت خارج الخدمة نتيجة الإعتداءات التي تستهدف من قبل الغارات الإسرائيلية أو القصف المدفعي المباشر الذي يطال هذه المشافي كلها على الحافة اللبنانية الفلسطينية.

ونوّه مراسلنا باستمرار المقاومة باستهداف المواقع والتحشدات الاسرائيليه أكان على الحافة اللبنانية الفلسطينية او اكان على المنطقة الأخرى.

ورصدت كاميرا العالم سلسلة من الغارات التي تستهدف البلدات المحيطة بالناقورة كالمنصوري وبعض القرى المتاخمة حيث يسمع صدى انفجار هذه الغارات تستهدف قرى في قضاء صور وهي على السلسلة التي تمتد من رأس الناقورة باتجاه القطاع وكان هناك مجموعة من الغارات العدوانية التي تستهدف العديد من القرى اللبنانية.

وكان قد قصف طيران الإحتلال الإسرائيلي -اليوم الجمعة- مستشفى في مرجعيون بجنوب لبنان وقتل مزيدا من المسعفين في إطار العدوان الجوي الواسع المستمر منذ نحو أسبوعين.

وقال مدير مستشفى مرجعيون الحكومي الطبيب مؤنس كلاكش إن الغارة وقعت على بعد 5 أمتار من مدخل المستشفى ولم تسفر عن إصابات، لكن الطاقم الطبي قرر إخلاء المستشفى مؤقتا لحين استجلاء الوضع الأمني.

وقبل أسبوع، دعت وزارة الصحة اللبنانية لإخلاء مستشفيات ضاحية بيروت الجنوبية في ظل الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للمنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بمقتل مسعفين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف في مرجعيون.

كما أفادت الوكالة بمقتل مسعفين في غارة على منزل في بلدة خربة سلم بالنبطية جنوبي لبنان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...