كيف ترد المقاومة اللبنانية على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة؟

العالم _ لبنان

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ، ليل الأربعاء - الخميس، ضربة دقيقة في بيروت، من دون ذكر المزيد من التفاصيل. وفي موازاة ذلك، ذكرت مراسلة "العربي الجديد" أن إحدى الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة الباشورة في بيروت، مضيفة أن جيش الاحتلال شن أكثر من غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت. كما استهدف القصف الإسرائيلي بلدة الخيام، جنوبي لبنان. ويأتي ذلك فيما يدخل العدوان الإسرائيلي على البلاد يومه الحادي عشر.

في السياق، ذكرت وسائل إعلام تابعة لحزب الله اللبناني أن "قوة إسرائيلية متسللة من موقع المالكية وقعت في كمين للمقاومة عند أطراف بلدة عيترون، جنوبي لبنان". وقال مصدر في حزب الله لـ"العربي الجديد"، إن مواجهات عنيفة تحصل بين عناصر الحزب وجيش الاحتلال الإسرائيلي على محور المالكية - عيترون.

وتكبّد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة، مع بدء محاولاته غزو الجنوب اللبناني، حيث تصدت قوات حزب الله لقوات إسرائيلية حاولت التسلّل إلى الجنوب، موقعة فيها 11 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى.

من جهتها، قالت الحكومة اللبنانية في التقرير رقم ثمانية حول الوضع الراهن من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، إنه سجلت في اليومين الأخيرين حوالي 134 غارة جوية، ليصل العدد الإجمالي إلى 8704 غارات. وأضافت أنه تم تسجيل 55 شهيداً و156 جريحاً خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الأحداث إلى 1928 شهيداً و9290 جريحاً، وأكدت "ارتفاع عدد النازحين جراء العدوان الإسرائيلي إلى مليون و200 ألف شخص منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، منهم 160 الفاً و200 مسجلون في مراكز الإيواء"، مشيرة إلى أنه "من تاريخ 23 لغاية 30 أيلول/سبتمبر الفائت سجّل الأمن العام عبور 234023 سورياً و76269 لبنانياً إلى الأراضي السورية".