ماهي سيناريوهات المواجهة بين حزب الله والصهاينة جنوب لبنان ؟؟

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وأضاف مراسلنا أن السيناريو الأول يتعلق بصد محاولات التقدم الفاشلة التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي، فيما السيناريو الثاني يرتبط بالهجمات والاستهدافات بالصليات الصاروخية في الداخل الفلسطيني المحتل.

في المواجهات لصد الاعتداءات الاسرائيلية أوضح مراسلنا أنها مازالت متواصلة حتى اللحظة وبقوة وبعنف بين المقاومة الاسلامية وجيش الاحتلال الاسرائيلي على المحور الممتد من بلدة "كفر كلا" حتى اطراف "العديسة" والتي ابلت من خلالها المقاومة البلاء الحسن في تصديها للقوات المهاجمة موقعة العديد من القتلى والجرحى.

وفي سياق متصل اشار مراسلنا الى أن قوات الاحتلال تركت احدى مدرعاتها بعد تفخيخها بهدف قيام رجال المقاومة بالاستيلاء عليها ثم تفجيرها الا ان المقاومة ادركت الامر واستطاعت ان تتعامل معه بالطريقة العسكرية المناسبة.

وتابع "وفي مايتعلق المحور الثاني نتحدث عن العديسة عن منطقة "تل المحافر" وايضا منطقة ما يسمى بالجير التي تمتد من بين تلة العديسة من مسكاف عام وصولا الى اول موقع المرج ايضا فجرت المقاومة بالقوات المتقدمة (قوات النخبة) عبوات ناسفة اوقعت قتلى وجرحى، وكذلك الامر في كل المحاولات التي يتقدم بها الاحتلال.

وأضاف مراسلنا أنه في المواجهة الثالثة في منطقة الترتيرة هذه المنطقة التي تقع شمال شرق بلدة مارون الراس والتقدم هنا ياتي من موقع جل الدير القريب من مستعمرة افيفيم وايضا كان هناك صد لهذه المحاولة بالصواريخ والعبوات وهناك حديث عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال وايضا حاول الاحتلال مرة اخرى ليلتف غربا من ناحية بلدة مارون الراس الا ان المقاومة كانت بالمرصاد حيث فجرت اربع عبوات كبيرة من نوع سجيل في هذه المجموعات التي كانت تتقدم باتجاه هذه النقطة وارغمتها على التراجع بعدما ايضا اوقعت فيها العديد من القتلى والجرحى.

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