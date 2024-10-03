مقتل 17 ضابطا وجنديا إسرائيليا في معارك مع حزب الله

العالم _ لبنان

وقال حزب الله في بيان: "تؤكد غرفة عمليات المقاومة الإسلامية من مصادرها الميدانية والأمنية الموثوقة أنّ عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود العدو الصهيوني في المواجهات البطولية التي خاضها مجاهدو المقاومة اليوم الخميس 03-10-2024 قد بلغ 17 ضابطا وجنديا".

وتأتي هذه العمليات العسكرية في سياق تصاعد التوترات، حيث تشهد منطقة جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق بدء عملية برية داخل الأراضي اللبنانية.

وتكبّد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة، مع بدء محاولاته غزو الجنوب اللبناني، حيث تصدت المقاومة اللبنانية لقوات إسرائيلية حاولت التسلّل إلى الجنوب، موقعة فيها خسائر وإصابات فادحة.