قائد الثورة الاسلامية: الشهداء أحياء وذكراهم باعثة على الحركة وواهبة للحياة

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة فارس, جاء ذلك في تصريحات لقائد الثورة الاسلامية قرئت في ملتقى احياء ذكرى 14500 شهيد في محافظة مازندران شمال ايران، ادلى بها سماحته حين استقباله المسؤولين والقائمين على تنظيم هذا الملتقى قبل عدة ايام. ووصف قائد الثورة، الشهداء بأنهم كنز لا ينضب ويمكن الاستفادة منه في كل العصور، وأضاف: لكل شهيد مواقف واحداث جعلته ينجح في النهاية في الوصول إلى مقام الاستشهاد، ويجب أن تستخرج هذه الاحداث بعناية من حياتهم ونقلها الى الجمهور خاصة جيل الشباب بصيغ مثل الكتب والأفلام والمسلسلات واللوحات والمنحوتات والقصص.واعتبر قائد الثورة تعبير الامام الراحل (قدس سره) حول محرم وصفر بانهما هما اللذان ابقيا الاسلام حيا، بانه نابع من كون الشهيد حيا والشهادة نبعا فورا وقال: يجب أن تبقى ذكرى الشهداء حية لأن الشهداء أحياء وذكراهم أيضًا باعثة على الحركة وواهبة للحياة.