عراقجي: سنرد على اي اجراء للاحتلال الإسرائيلي ضد إيران

العالم - ايران

واكد وزير الخارجية الايراني خلال مؤتمر صحفي من عين التينة ببيروت، ان الهجوم على كيان الاحتلال كان دفاعا عن النفس ووفقا للقوانين الدولية، مضيفا لم نستهدف إلا المواقع العسكرية والامنية للكيان وذلك خلافا لكيان الاحتلال الذي يستهدف الأهداف المدنية.

واشار عراقجي الى اجراءه مناقشات مع مسؤولين لبنانيين وبعض دول المنطقة من أجل اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا ان مشاورتنا مستمرة مع باقي الدول للوصول إلى وقف لأطلاق النار بشرط مراعاة حقوق اللبنانيين.

وشدد عراقجي على وقوف إيران مع حزب الله بكامل ثقلها.

وقال اننا لا ننوي مواصلة الهجمات. وإذا اتخذ الكيان الإسرائيلي أي إجراء آخر ضد إيران، فسيكون عملنا أكثر صرامة وسنرد بالتأكيد. ستكون إجابتنا متناسبة ومحسوبة بالكامل.

ووصل عراقجي صباح اليوم الجمعة الى بيروت على رأس وفد رسمي، واجتمع مع ميقاتي وتباحث معه حول التطورات الاخيرة في لبنان.

وقدم وزير الخارجية خلال اللقاء تعازي ايران حكومة وشعبا بمناسبة استشهاد امين عام حزب الله الشيهد حسن نصرالله وجمع من المدنيين اللبنانيين الابرياء نتيجة العدوان الصهيوني الارهابي مؤكدا على عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية على دعم لبنان حكومة وشعبا و مقاومته امام اعتداءات الكيان الصهيوني.