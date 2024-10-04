خارجية إيران: سنقدم 10 أطنان من المواد الغذائية والأدوية إلى لبنان

العالم - ايران

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في منشور على منصة إكس، هبطنا الآن في مطار بيروت الدولي. وسيلتقي وفدنا الذي يرأسه وزير الشؤون الخارجية السيد عراقجي ويضم اثنين من نواب البرلمان ورئيس جمعية الهلال الأحمر، سيلتقي بالمسؤولين اللبنانيين رفيعي المستوى.

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وأضاف، ستقدَّم 10 أطنان من المواد الغذائية والأدوية إلى لبنان، كجزء من المساعدات الإنسانية الإيرانية.

وتابع، موقف إيران في التضامن مع الشعب اللبناني الباسل ثابت. على المنطقة بأكملها أن تدرك خطورة ما يواجهه لبنان وتداعياته على مستقبل شعوبنا.