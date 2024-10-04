هلاك جنديين من لواء غولاني بانفجار مسيرة في قاعدة عسكرية بالجولان المحتل

العالم - الاحتلال

وقال جيش الاحتلال إن الجنديين قتلا إلى جانب إصابة خمسة وعشرين آخرين، حالة اثنين منهم خطرة إثر هجوم من طائرة مسيرة أطلقت من العراق.

ولم يعط الاحتلال تفاصيل أكثر حول الهجوم الذي وقع ليل الثلاثاء، الأربعاء، لكن إذاعة جيش الاحتلال قالت، إنه للمرة الأولى منذ بداية الحرب تنجح عمليات المقاومة عراقية بإيقاع قتلى وجرحى.



وذكرت الإذاعة أن التحقيق الأولي بيّن أن نظام الدفاع الجوي فشل برصد المسيرة التي انفجرت بشمال الجولان.

هذا وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن شخصين أصيبا إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان في الجليل الغربي شمالي فلسطين المحتلة.