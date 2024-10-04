شاهد.. كيف تابع السوريون خطبة قائد الثورة الإسلامية؟

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بقلوب صابره وراضيه بقضاء الله وقدره تابعه السوريون من مقام العقيله زينب عليها السلام خطبه قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي في مراسم تابين سيد شهداء المقاومه حسن نصر الله معاهدين على المضي على نهج المقاومه والوفاء لدماء الشهداء.



وفي مكان ليس ببعيد عن المقام الشريف خرجت مسيره جماهيريه في مخيم السيده زينب في ريف دمشق المشاركون رفعوا نعشا رمزيا للشهيد السيد حسن نصر الله بين رايات المقاومه كما شهدت المخيمات الفلسطينيه في كل المدن السوريه مسيرات حاشده في الذكرى السنويه الاولى لطوفان الاقصى.



المشاركون طالبوا بوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في غزه ولبنان وقتل النساء والاطفال كما اكدوا دعمهم الكامل للمقاومه حتى تحرير كل الاراضي المحتله.>



للحب رايات تشهد عليها هذه القلوب وايات حق يخوضها رجال العز في جنوب لبنان واحتساب وصبر في فلسطين المظلومه فيا رب نصرك الذي وعدت.