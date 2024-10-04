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مسؤول ايراني:

المشاركة الشعبية في صلاة الجمعة بطهران دليل على الوحدة الوطنية

المشاركة الشعبية في صلاة الجمعة بطهران دليل على الوحدة الوطنية
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعتبرعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي " علاء الدين بروجردي" بأن المشاركة الشعبية الحماسية في صلاة الجمعة بطهران هي دليل على الوحدة الوطنية الايرانية.

العالم _ إيران

واشار عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي " علاء الدين بروجردي" الى ان تصريحات قائد الثورة الاسلامية في صلاة الجمعة اليوم كانت كعادتها صريحة وواضحة وموثوقة وتعد بمثابة مناورة سياسية ورسالة اقتدار واضحة ضد الأعداء.

واكد على توصيات قائد الثورة الاسلامية المتمثلة بواجب الدفاع عن الامة الاسلامية والشعبين اللبناني والفلسطيني المظلومين وفقا لشريعة الإسلام المقدسة.

كما رأى بان تصرفات الشعبين الفلسطيني واللبناني والرد الصاروخي الإيراني على مراكز الصهاينة العسكرية والامنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو أمر قانوني تماما وينسجم مع الدفاع المشروع عن النفس.

وأُقيمت مراسم تكريم المجاهد في سبيل الله وسيد المقاومة الشهيد السيّد حسن نصرالله ورفاقه، ومنهم الشهيد العميد في حرس الثورة الاسلامية عباس نيلفروشان، من قبل قائد الثورة الإسلاميّة اليوم الجمعة في مصلّى الإمام الخميني (ره) بطهران.

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