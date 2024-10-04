أول رئيسة لأيرلندا: 'إسرائيل' تتحرك دون عقاب في المنطقة

العالم _ اوروبا

وأضافت في حديثها لإذاعة “Radio 1” التابعة لهيئة البث والإذاعة الأيرلندية، إن “العالم يراقب هذا الكيان وهو يتجاوز جميع الخطوط الحمراء ويرتكب انتهاكات مروعة للقانون الدولي”.

وأوضحت أن اميركا تمتلك الورقة الوحيدة القادرة على إجبار "إسرائيل" للانصياع ووقف إطلاق النار، داعية واشنطن لوقف تزويد تل أبيب بالسلاح.

وترى روبنسون، أنه إذا توقفت الولايات المتحدة عن تزويد هذا الكيان بالأسلحة، فإن أوروبا ستحذو حذوها كذلك.

وانتقدت رئيسة أيرلندا السابقة، إفلات "إسرائيل" “بطريقة أو بأخرى من عقاب جرائهما في غزة. ولم تشعر أنها دفعت الثمن”.

يُذكر أن روبنسون، تتولى حاليا منصب رئيسة منظمة “الحكماء” الدولية (غير حكومية)، والتي أسسها رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، عام 2007 لتضم زعماء كبار وشخصيات شهيرة عالميا.

وبدعم أمريكي مطلق يرتكب كيان الاحتلال اللقيط منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل هذا الكيان مجازره بغزة متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.