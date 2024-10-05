الرئيس السوري يعلق على الرد الإيراني على كيان الاحتلال

العالم-سوريا



ونقل الحساب الرسمي للرئاسة السورية على منصة "إكس"، قول الأسد بأن "المقاومة ضد كل أشكال الاحتلال والعدوان والقتل الجماعي هي حق مشروع، وهي قوية في ظل الاحتضان الشعبي لها والإيمان بها".



وأضاف، "الردّ الإيراني كان رداً قوياً، وأعطى درساً إسرائيلي بأن محور المقاومة قادر على ردع العدو، وأنه سيبقى قوياً ثابتاً بفضل إرادة وتكاتف شعوبه".

وجاء الهجوم الصاروخي الإيراني ردا على اغتيال كيان الاحتلال لرئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران بنهاية يوليو/تموز الماضي، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والقائد بحرس الثورة عباس نيلفروشان في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيان لحرس الثورة.



وكان عراقجي قد وصل، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، بعد زيارة إلى لبنان.