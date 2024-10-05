سلسلة عمليات نوعية لبنانية ضد الاحتلال والاخير يعترف بجزء منها

العالم - خاص بالعالم

عمليات نوعية تعلن عنها المقاومة الإسلامية في لبنان ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي؛ مؤكدة أنها تحقق أهدافها في ضرب قوات العدو على مختلف الجبهات.

وأعلنت المقاومة عن عملياتها دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

فقد استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مرابض وتجمعات العدو في مستعمرة دان بصلية صاروخية كبيرة. كما استهدفوا ‏مدينة ‏صفد المحتلة بصلية صاروخية. واستهدفوا ايضا ‏مستعمرة كرمئيل وكذلك مستعمرة سعسع بصاروخي فلق 2، وقاعدة ‏رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 1‏.‏

واستهدف المقاومون دبابة ميركافا أثناء تقدمها إلى مرتفع الباط أخر حرش مارون بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح. واستهدف المجاهدون تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في خلة عبير في يارون بصلية صاروخية، وتجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي وايضا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في كفريوفال.

وأعاد جنود العدو الإسرائيلي محاولة التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة فجر السبت، فتصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية لمحاولة التقدم.

في المقابل اعترفت وسائل اعلام الاحتلال بأنه تم اطلاق 700 صاروخ وطائرة مسيرة نحو الاراضي المحتلة من مختلف الجبهات منذ يوم الأربعاء، وخلال 3 أيام؛ واندلعت حرائق في عدة مناطق عقب عمليات الإطلاق ولحقت أضرار بالعديد من المباني.

وتحدث وسائل الاعلام الاسرائيلية عن اندلاع عدد من الحرائق في دفنا جراء سقوط عدد من الصواريخ. واعترف جيش العدو الإسرائيلي بإصابة 8 جنديا على الاقل خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية؛ واشارات الى اطلاق 58 صواريخ من لبنان تجاه منطقة "وادي يزرعيل"، فضلا عن سماع دوي انفجارات في منطقة حيفا.

وقالت وسائل اعلام الاحتلال ان صفارات الانذار دوت في مختلف مناطق إصبع الجليل الغربي والأوسط وفي حيفا ومحيطها.