بيان حزب الله حول الوضع التنظيمي لعدد من كبار مسؤوليه

العالم-لبنان



وجاء في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية لحزب الله: إن "بعض وسائل الاعلام تنشر أخباراً تنسبها إلى مصادر في حزب الله تتعلق بمصير مسؤولي حزب الله عقب الغارات الوحشية على الضاحية الجنوبية، وآخر تلك الوسائل وكالة الصحافة الفرنسية والتي نسبت أخبارها إلى مصادر رفيعة في حزب الله، يهمنا أن نؤكد مجدداً أنه لا يوجد لدينا مصادر في حزب الله، وموقفنا يصدر في بيان رسمي صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله".



وأشار حزب الله إلى أن بعض وسائل الاعلام لا سيما عدد من المواقع الالكترونية نشرت أيضا أخباراً كاذبة وشائعات لا قيمة لها تتعلق بالوضع التنظيمي لعدد من كبار مسؤولي حزب الله تندرج في إطار الحرب النفسية المعنوية ضد جمهور المقاومة من قبل الذين سخّروا أقلامهم وألسنتهم ومواقعهم في خدمة العدو الصهيوني.