نائب لبناني: المقاومة بخير والحزب أعد لهذه المعركة منذ 18 عاما

العالم - لبنان

وأكد إيهاب حمادة، أن المقاومة الإسلامية بخير، لافتًا إلى المواجهات التي يخوضها مجاهدو المقاومة مع قوات العدو الصهيوني على الحدود الجنوبية والخسائر التي يمنى بها جيش العدو في هذه المواجهات، لافتًا إلى أن المقاومة أعدت لهذه المعركة منذ 18 عامًا.

وقال أمام أهالي الشهداء في البقاع: "نحن أقوياء ومقاومتنا بألف خير، فنحن منذ 18 سنة نعد لهذه المعركة، حاولوا أن يوهنوا بقدرات المقاومة في الإعلام، ولكن في أول مواجهة أبيدوا بين قتيل وجريح وفار.. قوتنا هذه هي من قوة الله، ومن قوة ناسنا، ومن قوة الحق الذي نملكه".

أضاف النائب حمادة: "إذا كان أحدنا يقاتل بروحه، الآن هو يقاتل بروحه وبأرواح الشهداء، ومن الشهداء السيد حسن نصر الله". مؤكدًا أن جنود العدو "سيُقتلون إذا حاولوا الدخول إلى أرضنا، وسيُقتلون إذا دخلوا، وسيُقتلون أيضًا في أرضنا المحتلة".

وتابع: "إن قضية فلسطين هي قضيتنا الكبرى، وقضيتنا الأم، فالقضية التي تأخذ دم السيد حسن نصر الله هي الأسمى وهي أقدس قضية في الوجود".

وختم النائب حمادة: "هذا لبنان ينتصر، وهذا نتنياهو الذي يريد تغيير خريطة الشرق الأوسط، عند أول متر تكسَّر هو وجنوده من وحدة النخبة".