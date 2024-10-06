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مراسل العالم يكشف استخدام الاحتلال لقنابل ذكية في عدوانه على لبنان +فيديو

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان منذ الامس وحتى الان تتصاعد ألسنة اللهب وسحب الدخان الاسود من الاماكن التي استهدفها الاحتلال الاسرائيلي بغاراته العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى ان الاحتلال شن اكثر من 50 غارة، وحل دمار هائل بالابنية التي قصفها الاحتلال الاسرائيلي في مناطق عدة منها الرويس، وحارة حريك، وطريق المطار، والشويفات.

وبين ان هناك غارات عديدة كانت قريبة من مطار بيروت الدولي، لكن هذا لم يؤثر على الملاحة الجوية بمطار بيروت الدولي.

ولفت الى ان الاحتلال الصهيوني يستخدم قنابل ذكية التي تحتوي على مواد شديدة الانفجار ، حيث يسمع اصوات الانفجارات العنيفة بالاضافة الى ارتفاع سحب الدخان الكثيفة.

واضاف ان الاحتلال الاسرائيلي يمنع منذ ايام كل اطقم الاسعاف والكوادر الطبية من الوصول للاماكن المستهدفة من اجل رفع الانقاض والقيام بعمليات الاغاثة.

وتابع ان هناك اتصالات دولية مع الاحتلال الاسرائيلي للسماح بدخول الفرق الاسعافية والاغاثية، لكن الاحتلال حتى الان لم يسمح بذلك، بل قام امس بشن غارة بطائرة مسيرة على احد الطواقم الاسعافية حاولت الدخول الى بعض الاماكن المستهدفة.

المزيد بالفيديو المرفق..

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