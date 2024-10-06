ارتفاع معدل التبادل التجاري بين إيران ودول أوراسيا لأكثر من ضعفين

العالم - ايران

وقال دهنوي: قبل أربع سنوات، دخلنا في تجارة حرة مع أوراسيا وتم تخفيض التعريفات الجمركية أو تصفيرها ، خلال هذه الفترة ارتفع معدل التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في هذا الاتحاد بمقدار 2.5 مرة.

وأضاف: إنه يجب على المنتجين والتجار أنفسهم أن يؤمنوا بأننا سنتحرك خطوة بخطوة نحو التجارة الحرة، وفي هذا الاتجاه، تم تأسيس تنمية التجارة مع أعضاء الاتحاد الأوراسي.

وتابع: أوراسيا هي أول تجربة إيرانية للتجارة الحرة حيث تم إلغاء 87 بالمائة من التعريفات الجمركية، ويجب على رجال الأعمال إعداد أنفسهم للمنافسة الجديدة. علاوة على ذلك، ترغب الدول الأعضاء أيضًا في توريد بضائعها إلى إيران.

وأشار إلى إزالة حواجز التصدير، مضيفا: رجال الأعمال واجهوا مشاكل في أرمينيا في مجال الضمانات بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة، وقد حدثت أشياء جيدة في هذا الصدد، ونحن نقدم ضمانات للمقاولين في أرمينيا ودول أخرى.

وأوضح: كما تم طرح اقتراح إنشاء منطقة حرة إيرانية في أرمينيا، والتي ستكون فرصة جيدة لتزويد سلع التصدير الإيرانية في هذا البلد.

وقال: هذه المنظمة، رغم مساعدتها في حل مشاكل التصدير، ستكون لها علاقة وثيقة مع التجار ورجال الأعمال. وفي الواقع، سيتم تعزيز هذه العلاقة مقدما للحصول على نتيجة عملية فيما يتعلق بتنمية الصادرات غير النفطية واتخاذ إجراءات مفيدة لتنمية تجارة البلاد.

وتابع: في هذا السياق يمكن للقطاع الخاص أن يساعد منظمة تنمية التجارة على تنمية الصادرات، لأن الحكومة لن تقوم بأعمال تجارية وهذا واجب القطاع الخاص.