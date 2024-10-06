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شاهد.. حجم الدمار الذي حل بالبقاع شرق لبنان إثر العدوان

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

مع استمرار الغارات الإسرائيلية على بنى التحتية في منطقة البقاع في شرق لبنان شهد بلدات عدة مثل الهرمل و علي النهري و سرعين ومدينة بعلبك تدمير الابنية المدنية كمحطات الوقود ومستودعات للاعلاف المواشي في محاولة لكسر قدرة الصمود السكان في مناطقهم.

العالم - مراسلون

وفي بلدة العدوس جنوبي بعلبك اقدم كيان الاحتلال الإسرائيلي بتدمير حي السكني مؤلف من 20 منزلا باكمله لإجبار الساكنين المتبقيين بإخلاء المنطقة.

كما شهد منطقة القصير على الحدود السورية اللبنانية فجر الاحد قصفا جويا لمحاولة قطع الطريق عن معبر الجوسي الحدودي و منع دخول المساعدات او خروج النازحيين اللبنانيين الى الاراضي السورية.

وكما دمر الطريق الدولي بين لبنان وسوريا عندَ معبرِ مصنع الحدودي حاول الطيران العدو فجر الاحد قطع الطريق عن معبرِ جوسي في قصفٍ مدفعيٍ على منطقتي القصير السوري و الهرمل اللبناني.

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