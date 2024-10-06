إطلاق نار في مركز تسوق في غرب السويد

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وأفادت وكالة الأنباء السويدية "تي تي" بأنه تم إخلاء مركز التسوق، ولم يتضح بعد على وجه الدقة ماذا حدث.

وأفادت مصادر شرطية لصحيفة "إكسبريسن" بإصابة شخص واحد بطلق ناري، مشيرا إلى البدء في إجراءات لإنقاذ حياته كما ألقت الشرطة القبض على شخص آخر.

وأفاد شهود عيان أن صفارات الإنذار دوت داخل المركز التجاري وطُلب من المتسوقين "البحث عن مأوى على الفور .. والناس يبكون، والمكان مغلق بالكامل مع انتشار مكثف للشرطة وفرق الإطفاء".

وقال آخر من المتواجدين في موقع الحادث "سمعتُ عدة طلقات نارية... كنا أنا وعائلتي في طريقنا إلى المكان الذي وقع فيه إطلاق النار، ولكننا تفاجأنا بحشود من الناس يركضون... ركضنا معهم دون أن نعرف ما الذي يحدث.. تم حجز العاملين في المركز التجاري داخل غرفة الموظفين، أن الوضع مُربك للغاية.