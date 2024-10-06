شاهد.. قناة العالم تغطي عاما كاملا من الابادة والتطهير العرقي في فلسطين

العالم - خاص بالعالم

وقد اكملت تغطية قناة العالم عاما كاملا لهذه الجرائمن منذ السابع من اكتوبر 2023 وحتى اليوم، دون كلل أو ملل، على الرغم من قصف مبنى مكتب العالم في غزة وعلى الرغم من المصاعب التي واجهها مراسلوها ومصوروها، تحت البرد والحر والمطر والحصار والقلق على اهاليهم، والامراض والاوبئة وانعدام مقومات الحياة والوقود، والمشاهد القاسية التي عايشوها كل يوم، والحزن على اقارب واصدقاء لهم اسشهدوا خلال العدوان..

وتأمل ادارة القناة بإنتهاء العدوان الاسرائيلي في اقرب وقت، وتتمنى لمراسليها السلامة لهم ولأهاليهم ولكل الفلسطينيين.