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شاهد/ مسن فلسطيني: لن نسامحكم يا عرب!

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمُسن فلسطيني من قطاع غزة وهو يخاطب العالم العربي، متسائلاً عن موقفهم تجاه ما يحدث لسكان قطاع غزة، من مجازر يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي يومياً.

العالم-فلسطين

وفي الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مُسن فلسطيني نازح يشكو من الواقع المر الذي يعيش فيه نحو عام، قائلاً: لن نسامح العرب على خذلانهم وصمتهم تجاه ما يحدث من الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعب الفلسطيني بشكل واضح.

يذكر ان الاحتلال الإسرائيلي وبدعم أميركي مطلق يرتكب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

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