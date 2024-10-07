حرس الثورة: سنتصدى بقوة وصلابة لأي تحركات شريرة للعدو الصهيوني

العالم - ايران

وقال اللواء سلامي، في رسالة التهنئة التي وجهها للعميد حاجي زادة قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية بمناسبه تقليده وسام الفتح من قبل قائد الثورة الاسلامية: نطمئن الشعب الإيراني بأننا في قمة الجاهزية للرد على الأعداء والدفاع عن البلاد.

واضاف : ملتزمون باستراتيجية القيادة الحكيمة في عدم التهاون وعدم التسرع في الرد على تحركات العدو.

ولفت الى اننا سنواصل تقديم الدعم والإسناد لجبهة المقاومة خصوصا في لبنان وفلسطين وقال: عملية "الوعد الصادق 2" شكلت نقطة تحول في تعزيز قوتنا الردعية وستكون منعطفاً في مسيرة قوة إيران وردعها ولا سيما في المجال الصاروخي.

وتابع اللواء سلامي : نفتخر بعملية "الوعد الصادق 2" التي انتقمت لدماء شهداء المقاومة وعاقبت العدو المجرم الإرهابي .

واضاف ان تسلم "وسام النصر" من اليد المباركة لقائد الثورة الإسلامية بفضل عملكم الشجاع والحكيم في تنفيذ العملية الرائعة لمجاهدي الإسلام "الوعد صادق 2" انتقاما وثأرا لدماء الشهداء جبهة المقاومة ومعاقبة الكيان الصهيوني الغاشم، كان مصدر ارتياح وكان شرفًا لي ولقوات حرس الثورة الإسلامية.

وتابع: من المؤكد أن هذا الحدث المبارك (عملية الوعد الصادق 2) يعزز إرادة الحرس الثوري والقوات المسلحة القوية والمدافعين عن الثورة والنظام الإسلامي في مواجهة أعداء إيران والإيرانيين ومن يهدد أمن البلاد ومصالحها الوطنية.

ومنح قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد "علي خامنئي" ، امس الأحد، قائد القوة الجو-فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد "أميرعلي حاجي زادة" وسام الفتح عقب نجاح عملية "الوعد صادق 2" المجيدة ضد الكيان الصهيوني.

وقد تم اختيار "وسام الفتح" رمزا لإنتصارات مجاهدي الإسلام والقوات المسلحة الايرانية في العمليات المختلفة.