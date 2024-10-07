الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

في رسالة الى قائد الثورة؛

3 آلاف عالم دين سنّي يشكرون تنفيذ عملية 'الوعد الصادق 2'

3 آلاف عالم دين سنّي يشكرون تنفيذ عملية 'الوعد الصادق 2'
الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

ارسل 3 آلاف عالم دين سني في ايران رسالة الى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، اعربوا فيها عن دعمهم وشكرهم لتنفيذ عملية "الوعد الصادق 2" المظفرة.

العالم - ايران

وقال العلماء السنة، وهم من ائمة الجمعة والجماعة والدعاة الدينيين، في هذه الرسالة بأن عملية "الوعد الصادق 2" نفذت بعد فترة من ضبط النفس المصحوبة بالعزة ونفذتها اليد القوية لحرس الثورة الاسلامية البواسل وصبت غضب الامة الاسلامية وجنود الرحمان على رؤوس الصهاينة، وخففت من ألم عوائل الشهداء والشعب الفلسطيني وجميع الاحرار في العالم.

كما قدم هؤلاء العلماء السنة في رسالتهم الشكر لقائد الثورة الاسلامية لخطبة صلاة الجمعة التي القاها سماحته والتي كانت تبيينا للحقيقة وتحطيما للاعداء.وجدد العلماء السنة الايرانيون في رسالتهم العهد والبيعة لنهج الامام الخميني الراحل (رض) والشهداء العظام وايضا لسماحة قائد الثورة الاسلامية .

كما قدموا الشكر ايضا للقادة العسكرين والمجاهدين في سبيل الله تعالى.

روابط ذات صلة

بزشكيان: الرد الإيراني جاء لكبح الكيان الصهيوني وإحلال السلام في المنطقة

إيران تراقب التهديدات الإسرائيلية وتؤكد أنها أعدت العدة لأي عدوان