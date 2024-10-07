3 آلاف عالم دين سنّي يشكرون تنفيذ عملية 'الوعد الصادق 2'

العالم - ايران

وقال العلماء السنة، وهم من ائمة الجمعة والجماعة والدعاة الدينيين، في هذه الرسالة بأن عملية "الوعد الصادق 2" نفذت بعد فترة من ضبط النفس المصحوبة بالعزة ونفذتها اليد القوية لحرس الثورة الاسلامية البواسل وصبت غضب الامة الاسلامية وجنود الرحمان على رؤوس الصهاينة، وخففت من ألم عوائل الشهداء والشعب الفلسطيني وجميع الاحرار في العالم.

كما قدم هؤلاء العلماء السنة في رسالتهم الشكر لقائد الثورة الاسلامية لخطبة صلاة الجمعة التي القاها سماحته والتي كانت تبيينا للحقيقة وتحطيما للاعداء.وجدد العلماء السنة الايرانيون في رسالتهم العهد والبيعة لنهج الامام الخميني الراحل (رض) والشهداء العظام وايضا لسماحة قائد الثورة الاسلامية .

كما قدموا الشكر ايضا للقادة العسكرين والمجاهدين في سبيل الله تعالى.