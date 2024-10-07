اللواء موسوي: الأبرياء رأوا الانتقام الإلهية في صواريخ الوعد الصادق

العالم - ايران

وقال اللواء "سيد عبدالرحيم موسوي"في رسالة وجهها إلى قائد القوة الجو-فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد "أميرعلي حاجي زادة" بمناسبة حصوله على "وسام الفتح"، أهنئكم كما أهنىء قادة حرس الثورة الإسلامية والمدافعين عن حرية إيران واستقلالها، تسلم "وسام النصر" من اليد المباركة لقائد الثورة الإسلامية .

وأكد موسوي: أن رضا ولي أمر المسلمين وقادة المستضعفين عن عملية الوعد الصادق ومنح هذا الوسام القيم هو مكافأة عظيمة للسائرين في درب شهداء جبهة المقاومة وهو دليل على قوة و عظمة إيران أمام العدو الصهيوني الغاصب والولايات المتحدة و الاستکبار العالمي مؤكدا أن عملية الوعد الصادق كانت سببا في فرحة قلوب الأطفال والناس الأبرياء الذين شاهدوا ید الانتقام الإلهية في صواريخ الوعد الصادق.

ومنح قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد "علي الخامنئي" ، امس الأحد، قائد القوة الجو-فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد "أميرعلي حاجي زادة" وسام الفتح.

وعقب نجاح عملية "الوعد صادق 2" المجيدة ، منح قائد الثورة الاسلامية والقائد العام للقوات المسلحة الايرانية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، قائد القوة الجو-فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد امير علي حاجي زادة وسام الفتح.

يمنح وسام الفتح لكبار أبطال الحرب المفروضة (الحرب الايرانية-العراقية المفروضة 1980-1988) والقادة العسكريين الذين لهم خدمات وأعمال متميزة. ولهذا الوسام درجات ثلاثة، الوسام الذهبي والوسام الفضي والوسام البرونزي.

يتألف هذا الوسام من ثلاث سعف (وريقات): شجرة نخيل، وقبّة مسجد خرّمشهر الجامع، إضافة الى علم الجمهوريّة الإسلاميّة الايرانية.