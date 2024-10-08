الخارجية الأمريكية: العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان لا تزال محدودة

العالم-الامريكيتان

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين إن واشنطن تتوقع من إسرائيل أن تستهدف حركة حزب الله في لبنان بطريقة تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وتقلل من الخسائر بين المدنيين.

وأكد ميلر أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى قوات اليونيفيل في لبنان تتعرض للخطر بأي شكل من الأشكال.

وتابع قائلا: "لقد أوضحنا لإسرائيل أننا نريد أن تستمر الطرق المؤدية إلى مطار بيروت بالعمل بكفاءة".

وذكر أن واشنطن تراقب التطورات في غزة ولبنان على حد سواء، مشددا على أن الولايات المتحدة تريد رؤية تطبيق كامل لقرار مجلس الأمن 1701 على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وجاء التقدير الأمريكي في الوقت الذي تستعد قوات الاحتلال على ما يبدو لتوسيع نطاق اجتياح جنوب لبنان في الذكرى الأولى للحرب على غزة.

وميدانيا، يتواصل التصعيد بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيث أطلق حزب الله عددا من الصواريخ باتجاه تل أبيب ومناطق إسرائيلية أخرى.

من جهتها تستمر القوات الصهاينة شن غارات على مناطق متفرقة في لبنان من بينها العاصمة بيروت.