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اوليانوف يرفض المزاعم الغربية حول قيام ايران باختبار نووي

اوليانوف يرفض المزاعم الغربية حول قيام ايران باختبار نووي
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

رفض ممثل روسيا في المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف مزاعم وسائل الاعلام الغربية حول قيام ايران باجراء اختبار نووي.

العالم - ايران

وقال اوليانوف في تغريدة على منصة ايكس: ان منظمة الحظر الشامل للاختبارات النووية تؤكد بأن البيانات المتعلقة حول احدث زلزال سجل في ايران تتطابق مع الزلازل السابقة التي هزت الاراضي الايرانية.

وتابع اوليانوف " فيما يخص احداث الهزة الارضية التي شهدتها ايران في الخامس من اكتوبر الحالي، فقد اثيرت بعض الظنون بأنها ناجمة ربما عن اجراء اختبار نووي، لكن منظمة الحظر الشامل للاختبارات النووية قامت بتحليل ذبذبات 25 محطة تابعة لها وخلصت الى نتيجة مفادها ان شكل الامواج التي تم تسجيلها متطابقة مع الهزات الارضية السابقة في ايران.

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