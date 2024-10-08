13شهيدا باستهداف مخيم البريج وخيام نازحين وسط القطاع ومسجد في رفح

العالم - فلسطين المحتلة

يأتي ذلك في تصعيد جديد ضمن العدوان المستمر على قطاع غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في بلوك 3 بمخيّم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة.

كما استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وجرح آخرون عقب قصف إسرائيلي على خيام للنازحين في شارع السكة بمخيم البريج وسط قطاع غزة، نقلوا الى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي سياق متصل، ارتقت شهيدة جديدة وأُصيب آخرون في قصف استهدف مسجداً في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.

وقالت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية لانتشال المزيد من الضحايا من تحت الأنقاض.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,909 مواطنين وإصابة 97,303 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فيما الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، حيث تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.

وتستمر هجمات الاحتلال في تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، وسط مطالبات دولية بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين الأبرياء.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل وتشن حملة دهم وتفتيش

وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، ونفذت حملة دهم وتفتيش واسعة استهدفت منازل العديد من المواطنين.

ووفقًا لمصادر محلية، تسببت هذه المداهمات في ترويع الأهالي، حيث قامت تلك القوات بتكسير أبواب بعض المنازل وتفتيشها بشكل عنيف، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما أفادت المصادر بأن الاقتحام ترافق مع مواجهات محدودة بين جنود الاحتلال والشبان في المنطقة، حيث أطلق الجنود قنابل الغاز والرصاص المطاطي، ولم يبلغ عن اصابات.

ويأتي هذه الاقتحام ضمن سلسلة من الاعتداءات والمداهمات الاسرائيلية الممنهجة التي تشهدها مدن وقرى الضفة الغربية بشكل متواصل، حيث تصاعدت في السنة الأخيرة عمليات الاعتقال والتفتيش من قبل قوات الاحتلال.