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الاحتلال يقتحم تجمعا للبدو بأريحا ويطارد مركبات المعلمين

الاحتلال يقتحم تجمعا للبدو بأريحا ويطارد مركبات المعلمين
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تجمع "عرب المليحات" شمال غرب اريحا.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع عرب المليحات، وطاردت مركبات المعلمين أثناء قدومهم للانتظام بعملهم في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية الواقعة في التجمع.

وأضاف، أن جيش الاحتلال قام بتفتيشهم والتدقيق في هوياتهم الشخصية.

ووفق مليحات فإن هذا الاقتحام يأتي في سياق هجمات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين المستمرة ضد التجمعات البدوية في الأغوار، وتجسيد سياسات التطهير العرقي، وتفريغ الأرض من الفلسطينيين عبر عمليات التهجير القسري من قبل الاحتلال الذي يسعى للسيطرة والاستيلاء على هذه المناطق.

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